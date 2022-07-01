Австралия добавила в санкционный список 16 россиян

Власти Австралии расширили санкционный список в отношении России еще на 16 фамилий. Под санкции попали глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, министр транспорта Виталий Савельев, олимпийская чемпионка Алина Кабаева, передает «Интерфакс».

В черный список также внесены детский омбудсмен Мария Львова-Белова, министр строительства Ирек Файзуллин, президент НПФ «Газфонд» Юрий Шамалов, исполнительный директор АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» Александр Плехов, член совета директоров «Согаза» Михаил Клишин, председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков и другие.

18 мая Австралия в очередной раз расширила санкционный список, введя ограничения в отношении журналистов из России. Под санкции тогда попали гендиректор информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, гендиректор RT Алексей Николов, телеведущий Сергей Брилев.

Канберра, Наталья Рязанова

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