Австралия ввела санкции против журналистов и чиновников из России

Австралия расширила санкционный список в отношении российских граждан и компаний. Под ограничения также попали две компании из Белоруссии и два гражданина Украины.

Австралийские власти внесли в санкционный список восемь журналистов из России, в их числе гендиректор информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, гендиректор RT Алексей Николов, телеведущий Сергей Брилев. Также под ограничения попали директор Музея Победы Александр Школьник, первый замначальника Генерального штаба ВС РФ Николай Богдановский, врио главы МЧС России Александр Чуприян, первый замдиректора ФСБ Сергей Королев.

Санкции введены в отношении частной военной компании «Вагнер» из России, а также «Минотор-сервис» и ОАО «КБ Радар» из Белоруссии. В черном списке оказались и депутаты Верховной рады Украины Тарас Козак и Илья Кива, передает ТАСС со ссылкой на МВД Австралии.

Напомним, в конце апреля Австралия внесла в санкционный список сразу 147 россиян, включая сенаторов и главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной спецоперации по защите населения Донбасса. Российские военные выдвинулись после просьбы руководства донбасских республик о помощи.

Канберра, Наталья Рязанова

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