В санкционный список Австралии добавили еще 147 россиян

Австралия дополнила санкционный список 147 гражданами России, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщает агентство ААР.
В список помимо главы МИД попали российские сенаторы. Ранее аналогичные ограничительные меры были приняты со стороны США и Великобритании.
14 апреля Австралия уже вводила экономические санкции в отношении 14 российских компаний, предприятий и организаций. Кроме того, австралийские власти заявляли, что предоставят Украине военную помощь, общий размер которой составит 143 млн долларов.
В свою очередь Россия ввела персональные санкции в отношении 228 представителей руководства и парламентариев Австралии. В «черный список» лиц, которым закрыт въезд в РФ, вошли члены австралийского комитета по национальной безопасности, палаты представителей, сената и региональных законодательных собраний.
Канберра, Зоя Осколкова
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