Еще 65 российских чиновников и бизнесменов попали под санкции Австралии

Министерство иностранных дел и торговли Австралии расширило санкционный список на 65 граждан России и двух украинцев. Глава министерства Марис Пейн заявила, что новые санкции введены после появившихся «доказательств военных преступлений россиян в Буче и окрестностях Киева».
Австралия заморозит активы и запрет въезд в страну начальнику Национального центра управления обороной РФ Михаилу Мизинцеву, вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко, главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, зампреду Госдумы РФ Александру Бабакову и другим чиновникам.
Также под санкции попали и. о. мэра Мелитополя Галина Данильченко и депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин, говорится в сообщении на сайте австралийского МИД.
С учетом ранее введенных санкций Австралия уже включила в черный список около 600 граждан и компаний. Санкционное давление со стороны Канберры усиливается в связи с военной спецоперацией России на Украине.
Канберра, Наталья Рязанова
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