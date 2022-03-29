Австралия ввела санкции против 39 россиян

Министерство иностранных дел Австралии ограничило въезд в страну для 39 россиян, связанных с «делом Магницкого». Глава МИД Марис Пейн отметила, что это первый пакет санкций для лиц, подозреваемых в коррупции.

«Правительство почтит память Магнитского и всех, кто защищает верховенство закона, санкциями в отношении 14 российских граждан, обвиняемых в коррупции, которых он разоблачил, и еще 25 россиян, причастных к жестокому обращению и его смерти», – говорится в заявлении министра.

Активы попавших под санкции россиян будут заморожены, а въезд в страну – запрещен. Министр отметила, что пакет ограничений принят ради гарантий, что Австралия не станет убежищем для тех, кто уже подвергся санкциям в других странах.

25 марта Австралия утвердила очередной пакет санкций в связи с ситуацией на Украине. Под ограничения попали президент Белоруссии Александр Лукашенко с семьей, ряд белорусских министров и военачальников, а также 22 сотрудника российских СМИ.

Напомним, обвиняемый в налоговых махинациях Сергей Магнитский в 2009 году скончался в СИЗО «Матросская Тишина». Магнитский в интересах международного финансиста Уильяма Браудера уклонялся от уплаты налогов через калмыцкие фирмы. Суд заочно приговорил Браудера к сроку в колонии иобъявил в международный розыск.

Канберра, Наталья Рязанова

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