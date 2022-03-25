Лукашенко и 22 российских журналиста попали под санкции Австралии

Австралия утвердила очередной пакет санкций в связи с ситуацией на Украине. Под ограничения попали президент Белоруссии Александр Лукашенко с семьей и 22 сотрудника российских СМИ.

МИД Австралии опубликовал список лиц, в отношении которых установлены ограничения. В него включены Александра Лукашенко, его сын Виктор и жена Галина, а также ряд министров и военачальников из Белоруссии.

Также расширены антироссийские санкции, под которые теперь попали главред телеканала RT Маргарита Симоньян, журналист «России-1» Ольга Скабеева, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян и еще 19 сотрудников российских СМИ.

«Правительство ввело новые санкции в отношении 22 российских пропагандистов, публикующих дезинформацию, в том числе в отношении старших редакторов таких медиаорганизаций, как Russia Today, «Фонд стратегической культуры», Инфорос и NewsFront», – говорится в заявлении австралийского МИД.

В министерстве отметили, что Австралия продолжит вводить ограничения в отношении тех, кто обладает «рычагами власти в России и Белоруссии».

Как сообщал «Новый День», 14 марта Австралия одобрила пакет санкций против 33 российских олигархов и членов из семей. В список попали Роман Абрамович, Кирилл Дмитриев, Алексей Миллер, Сергей Чемезов и другие.

Канберра, Наталья Рязанова

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