Австралия ввела санкции против российских олигархов

Австралия ввела санкции в отношении 33 российских бизнесменов и членов из семей. Заявление МИД страны 14 марта опубликовано на официальном сайте.

«Санкции укрепляют приверженность Австралии ограничениям против тех людей, которые накопили огромное личное богатство и имеют экономическое и стратегическое значение для России, в том числе в результате их связей с президентом РФ Владимиром Путиным», – говорится в заявлении.

В черный список, в том числе, попали бизнесмен Роман Абрамович, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, председатель правления «Ростеха» Сергей Чемезов, председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов.

В министерстве напомнили, что за последние недели санкционный список увеличился до 460 пунктов. Ограничения коснулись Центробанка РФ, Национального фонда благосостояния, РФПИ, Совбеза РФ.

Как сообщал «Новый День», правительство России утвердило список недружественных России стран. В перечень включены Австралия, Великобритания, государства-члены Европейского Союза, Новая Зеландия, Канада и ряд других, присоединившихся к санкционному давлению на Россию.

Новые пакеты санкций вводятся западными странами в ответ на военную спецоперацию России в Донбассе. 24 февраля Москва объявила о помощи Луганску и Донецку по их просьбе.

Канберра, Наталья Рязанова

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