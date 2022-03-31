Австралия ввела пошлину в 35% на товары из России

Власти Австралии отменили режим наибольшего благоприятствования для российского импорта. С конца апреля все ввозимые из России и Белоруссии товары будут облагать пошлиной в 35%.

«Пошлина вступит в силу с 25 апреля и будет дополнением к общим ставкам пошлин. Австралия с другими единомышленниками – членами Всемирной торговой организации решительно осуждает действия России», – говорится в заявлении на сайте австралийского министерства иностранных дел и торговли.

Дополнительная пошлина будет действовать и для товаров из Белоруссии.

Власти Японии также обсуждают повышение пошлин на российские товары. Так, пошлину на импорт древесины планируется повысить с 4,8% до 8%, краба – с 4% до 6%, лосося и икры – с 3,5% до 5%.

Ранее Австралия утвердила очередной пакет санкций в связи с ситуацией на Украине. Под ограничения попали президент Белоруссии Александр Лукашенко с семьей, ряд белорусских чиновников и 22 сотрудника российских СМИ.

Канберра, Наталья Рязанова

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