Австралия ввела санкции против РЖД, «Газпрома» и еще 12 компаний из России

Австралия расширила санкционный список и включила в него 14 российских компаний, «имеющих стратегическое и экономическое значение для России». В австралийском МИДе заявили, что таким образом намерены перекрыть финансирование военной операции в Донбассе.
Под санкции попали РЖД, «Новороссийский морской торговый порт», «Совкомфлот», «Объединенная судостроительная корпорация», КамАЗ, «Севмаш», «Газпром», «Газпром Нефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Алроса», «Согаз», «Русгидро», «Росэлектроника».
«Наша нацеленность на российские государственные предприятия в координации с ключевыми партнерами подрывает их способность стимулировать российскую экономику. Мы усиливаем давление на Россию и подрываем ее способность продолжать финансировать военную операцию», – говорится в сообщении министерства.
Ранее Австралия внесла в черный список 65 граждан России и двух украинцев. Западные страны усилили санкционное давление после начала военной операции России по защите Донбасса.
Москва, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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