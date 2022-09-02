«Большая семерка» одобрила ценовой потолок на российскую нефть

Министры финансов государств «Большой семерки» (G7) договорились ввести потолок цен на российскую нефть. Решение также предполагает «запрет для страхования и финансирования танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного потолка цен», передает РБК со ссылкой на Reuters и Sky News.

Как отмечается, первоначально выбранный ценовой предел, базирующийся на технических вводных, может быть пересмотрен при необходимости. Государства G7 также разработают механизмы для смягчения последствий, которые позволят уязвимым странам получить доступ к энергоресурсам, в том числе российским.

В то же время, министры финансов G7 призвали нефтедобывающие страны увеличить добычу для снижения волатильности рынков, уточняет ТАСС.

Предполагается, что G7 установит потолок цен на сырую нефть из России с 5 декабря, передает «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times. Лимит цен на российские нефтепродукты планируется ввести с 5 февраля.

Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые поддержат решение о введении ценового потолка. Он счел идею об ограничении стоимости «черного золота» полным абсурдом и вмешательством в рыночные механизмы нефтяной отрасли и в целом всей отрасли.

В Кремле также назвали план введения ограничения цены на российскую нефть абсурдным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что присоединившиеся к потенциальному потолку цен страны «не будут среди получателей российской нефти». «Мы просто не будем на таких нерыночных принципах с ними взаимодействовать по нефти», – заявил он журналистам. Сырье пойдет в те страны, которые действуют на рыночных условиях, и «их гораздо больше, чем прежних», – добавил Песков.

Международное энергетическое агентство ранее заявило, что, несмотря на падение объемов экспорта нефти из России, ее доходы от поставок сырья в июне увеличились на 700 млн долларов по сравнению с маем из-за резкого роста цен на фоне решения ЕС и США о введении эмбарго на закупки российской нефти.

В июне лидеры стран Запада договорились рассмотреть возможность ограничения суммы, которую переработчики и трейдеры могут платить за российскую нефть, чтобы сократить доходы России, но сохранить поставки нефти во избежание скачков цен.

Москва, Светлана Антонова

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