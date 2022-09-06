Индия внимательно изучит предложение G7 по ограничению цен на нефть из России

Индия намерена «внимательно изучить» предложение стран «Большой семерки» (G7) поддержать введение предельного лимита цен на российскую нефть. Такое заявление сделал министр нефти и газа Хардип Сингх Пури на выставке Gastech 2022 в Милане, передает телеканал CNBC.

Чиновник при этом отметил, что пока непонятно, какие страны примут участие в ограничении цен на нефть из России, и какие последствия будут грозить мировому энергетическому рынку. Пури указал, что мировая экономика до сих пор не может приспособиться к последствиям пандемии Covid-19 и украинского конфликта.

«Что будет означать это предложение (о введении ценового потолка на нефть из РФ – прим. ред.)? Мы рассмотрим его очень внимательно», – заявил министр. Он добавил, что у него нет «морального конфликта» в связи с покупкой российской нефти, однако есть моральный долг перед потребителями в Индии. «Мы будем покупать в России, мы будем покупать где угодно», – отметил министр.

Напомним, 2 сентября министры финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть. Решение также предполагает «запрет для страхования и финансирования танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного потолка цен». Предполагается, что G7 установит потолок цен на сырую нефть из России с 5 декабря. Лимит цен на российские нефтепродукты планируется ввести с 5 февраля 2023 года.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые поддержат решение о введении ценового потолка.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»