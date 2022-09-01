Россия готова отказаться от поставок нефти по ценовым лимитам

Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые поддержат решение о введении ценового лимита. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, назвав идею об ограничении стоимости «черного золота» абсурдом.

Новак подчеркнул, ограничение цен – это «полный абсурд» и вмешательство в рыночные механизмы «такой важнейшей отрасли, как нефтяная», которая является важнейшей с точки зрения обеспечения энергобезопасности всего мира. По его оценке, попытки ограничить цены на российскую нефть в перспективен приведут к дестабилизации нефтяной отрасли и нефтяного рынка.

«И за это, в первую очередь, заплатят потребители европейские, американские, которые уже сегодня платят высокие цены из-за тех дестабилизирующих факторов, которые они принимают. В частности, санкционные ограничения», – констатировал Новак (здесь и далее – цитата по РИА «Новости»).

«Это полностью разрушит рынок <…> Мы не слышали от других производителей нефти, которые участвуют в рынке, хоть одного позитивного отклика об этом абсурде, который обсуждается», – заявил вице-премьер.

Новак также уточнил, что, если иностранные государства все-таки введут ограничения цен, то «мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», – сказал он.

При этом вице-премьер добавил, что российские нефтяники готовятся к введению в Евросоюзе эмбарго на нефть из РФ, все планы ориентированы на сохранение добычи.

«Наши компании знают про декабрь, готовятся к этому. Они безусловно будут учитывать декабрь, и поэтому все планы у нас построены на то, чтобы сохранить действующие уровни», – уточнил Новак, отвечая на вопрос, не ожидается ли провал в добыче нефти в РФ в декабре на фоне готовящегося эмбарго ЕС на российскую нефть.

Москва, Светлана Антонова

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