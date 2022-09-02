Эксперт обозначил условие, при котором «Газпром» прекратит поставки в Европу

«Газпром» может прекратить поставки газа в страны Европы, которые поддержат ценовой лимит для него. Такое мнение высказала директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова.

Как отметила эксперт, вопрос введения ценового предела с начала лета находится в проработке и многие европейские компании-покупатели российского газа не поддерживают эту инициативу. Напомним, на минувшей неделе в Еврокомиссии заявили, что Брюссель продолжает изучать шаги по сдерживанию цен на энергоносители, в том числе вопрос установления предельной стоимости российского газа. Целесообразность введения лимита цен на российский газ в очередной раз будут обсуждаться в октябре.

«Если проводить аналогии с российской позицией в отношении инициативы «Большой семерки» о введении ценового коридора на российские нефть и нефтепродукты, «Газпром» перестанет осуществлять поставки в те страны ЕС, которые поддержат установление ценового предела для газа», – полагает Белова (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, на прошлой неделе биржевые цены на газ в ЕС впервые с начала весны превысили 3,5 тыс. долларов, но затем опустились до уровня 2,5 тыс. долларов. Газовые котировки растут в Европе с весны 2021 года. Исторический максимум в 3892 доллара за 1 тыс. кубометров был достигнут 7 марта этого года.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые поддержат решение о введении ценового потолка. Он назвал идею об ограничении стоимости «черного золота» полным абсурдом вмешательство в рыночные механизмы нефтяной отрасли. По его мнению, попытки ограничить цены на российскую нефть в перспективе приведут к нефтяного рынка.

Москва, Наталья Петрова

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