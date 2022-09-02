Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ввести потолок цен на российский газ в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время для введения лимита цен на российский газ, поставляемый в страны ЕС.

«Я твердо убеждена, что настало время для установления ценового потолка для российского трубопроводного газа, который идет в Европу», – сказала она немецким журналистам. Слова руководителя ЕК приводит агентство Reuters.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что ограничение цены необходимо для «отпора попыткам президента России манипулировать энергетическим рынком Европы».

На заявление главы Еврокомиссии отреагировал зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», – написал он в своем телеграм-канале.

Надо отметить, что идея ввести ценовой потолок на российский газ была впервые озвучена в Европе весной этого года. С такой инициативой выступила Италия. Однако Рим не получил полной поддержки со стороны стран ЕС. Ряд европейских столиц выступили против этого предложения из опасений снижения поставок газа.

Добавим, что сегодня, 2 сентября, министры финансов стран «Большой семерки» (G7) на онлайн-саммите, как ожидается, утвердят планы по установлению ценового предела на российскую нефть, сообщало Reuters со ссылкой на информированные источники. По данным газеты Financial Times, страны G7 намерены ввести предельный лимит цен на нефть из России с 5 декабря текущего года, а на российские нефтепродукты – с 5 февраля 2023 года.

Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые поддержат решение о введении ценового потолка. Он счел идею об ограничении стоимости «черного золота» полным абсурдом и вмешательством в рыночные механизмы нефтяной отрасли и в целом всей отрасли.

В Кремле назвали и план введения ограничения цены на российскую нефть абсурдным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что присоединившиеся к потенциальному потолку цен страны «не будут среди получателей российской нефти». «Мы просто не будем на таких нерыночных принципах с ними взаимодействовать по нефти», – заявил он журналистам. Сырье пойдет в те страны, которые действуют на рыночных условиях, и «их гораздо больше, чем прежних», – добавил Песков.

Брюссель, Наталья Петрова

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