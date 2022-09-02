G7 одобрит план по ограничению цен на российскую нефть – Reuters

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) в пятницу, 2 сентября, как ожидается, утвердят планы по установлению ценового предела на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейские источники.

По его данным, министры по итогам виртуального саммита, скорее всего, опубликуют коммюнике, в котором будут изложены планы по реализации инициативы.

«Сделка вероятна», – сказал неназванный европейский представитель G7, не уточнив детали документа. По его словам, пока неясно каким будет ценовой лимит за баррель нефти, выше которого страны «Большой семерки» будут отказывать в страховании и финансировании поставок российской нефти и нефтепродуктов.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать планы G7 в отношении ограничения цен, заявив, что не хочет опережать события.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые поддержат решение о введении ценового потолка. Он назвал идею об ограничении стоимости «черного золота» полным абсурдом и вмешательством в рыночные механизмы нефтяной отрасли. Новак считает, что попытки ограничить цены на нефть из РФ в перспективе приведут к дестабилизации нефтяного рынка.

Напомним, Международное энергетическое агентство ранее заявило, что, несмотря на падение объемов экспорта нефти из России, ее доходы от поставок сырья в июне увеличились на 700 млн долларов по сравнению с маем из-за резкого роста цен на фоне решения ЕС и США о введении эмбарго на закупки российской нефти.

В июне лидеры стран Запада договорились рассмотреть возможность ограничения суммы, которую переработчики и трейдеры могут платить за российскую нефть, чтобы сократить доходы России, но сохранить поставки нефти во избежание скачков цен.

Москва, Наталья Петрова

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