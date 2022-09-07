Путин назвал бредом и чушью ценовой потолок на нефть и газ из России

Президент России Владимир Путин назвал тупыми и опасными попытки ввести ценовые ограничения на российские энергоресурсы.

«Абсолютно тупое решение! И если кто-то попытается его реализовать, ни к чему хорошему для тех, кто принимает такое решение, это не приведет», – предупредил глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин счел инициативу ЕС о введении ценового потолка «нерыночной глупостью», которая обернется дальнейшим подорожанием энергоносителей. «Очередной бред, чушь, который приведет к дальнейшему росту на мировых рынках, в том числе и в Европе. Ничего административным путем в сфере экономики и мировой торговли решить нельзя», – считает президент РФ.

Путин при этом предупредил, что Россия в случае введения ограничения цен на российские энергоресурсы не будет «ничего поставлять вне рамок контракта». «Ничего навязанного делать не будем», – продолжил он.

«Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем! И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем!», – подчеркнул президент РФ.

При этом он отметил, что у России «нет никаких проблем с реализацией» нефти и газа из-за очень большой потребности на мировых рынках.

Касаясь ситуации вокруг «Северного потока», президент заявил, что Россия может возобновить прокачку газа, если получит отремонтированную турбину из Германии. «Давайте нам турбину, мы завтра включим «Северный поток». Не дают же ничего. Говорят: вот, используют как оружие. Какое оружие? Сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать», – сказал Путин.

Владивосток, Наталья Петрова

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