«Это – авантюра»: стали известны подробности плана ЕК по ограничению цен на газ из России

В Евросоюзе предлагают ограничить цены на газ €50 за мегаватт-час. Об этом пишет Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии, которые есть в распоряжении издания.

Отмечается, что предлагаемый ценовой потолок «составляет менее одной пятой от текущей спотовой цены». Сама Еврокомиссия при этом предупреждает, что «такой шаг был бы авантюрой». «ЕС должен быть готов немедленно отказаться от российского газа», если Москва в ответ полностью прекратит все поставки, указывается в документе ЕК.

Как пишет издание, предложения ЕК включают ограничение цен на российский газ на уровне всего Евросоюза и распределение газа нуждающимся странам при чрезвычайных ситуациях.

Инициативу обсудят представители стран – членов ЕС в среду, 7 сентября, перед экстренной встречей министров энергетики государств Евросоюза, намеченной на 9 сентября.

Франция выступила за введение предельного уровня цен на поставки газа из России для всего ЕС и налога на сверхприбыль от энергоресурсов.

Испания и Германия заняли осторожную позицию. «Я думаю, что это то, что нам обязательно нужно принять во внимание… Вопрос в том, в какой степени мы считаем, что это то, что мы можем себе позволить», – заявила министр экологического перехода Испании Тереза Рибера.

В свою очередь представитель министерства экономики Германии заявил, что Берлин хочет создать национальную «экспертную комиссию» для изучения «самого разумного подхода» к ограничению цен на газ. Как отмечает издание, по сути, это затормозит принятие быстрых мер в масштабах всего ЕС.

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун предупредил, что чрезвычайные меры будут эффективны только в том случае, если их поддержат все страны ЕС, а не «каждый будет делать что-то в своем углу».

Ранее Еврокомиссия предложила два варианта ограничения цен на российский газ, сообщала Financial Times со ссылкой на соответствующий документ. Первый вариант предполагает введение ценового потолка на весь импортируемый из России газ либо учреждение единого покупателя. Во втором варианте предлагается разделить ЕС на ценовые зоны. В «красной» зоне стоимость топлива ограничат, а в «зеленой» она будет оставаться на высоком уровне, чтобы облегчить поставки в страны «красной» зоны.

Напомним, 2 сентября министры финансов государств G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»