Евросоюз может утвердить ценовой потолок для российского газа на этой неделе

Решение о введении предельной цены на российский газ может быть принято государствами Евросоюза уже на этой неделе. Об этом сообщает Bloomberg.

Соответствующий вопрос обсуждается министрами энергетики стран ЕС, рассказала агентству министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера. Она считает возможным введение ценового потолка для российского топлива, но в то же время видит проблему в равномерной реализации.

По словам Риберы, сложно сделать так, чтобы эта мера работала везде. Однако министры твердо настроены прийти к общему мнению, чтобы задать Европейской комиссии нужное направление.

Заседание Совета ЕС по энергетике, на котором будет рассмотрен вопрос ограничений стоимости газа из России, запланировано на 9 сентября. Ожидается, что европейские министры обсудят не только лимит цен, но и совместные закупки странами Евросоюза энергоносителей, разделение стоимости газа и электричества, а также структурную реформу рынка электроэнергии.

Ранее Еврокомиссия предложила два варианта ограничения цен на российский газ, пишет Financial Times со ссылкой на соответствующий документ. Первый вариант предполагает введение ценового потолка на весь импортируемый из России газ либо учреждение единого покупателя. Во втором варианте предлагается разделить ЕС на ценовые зоны. В «красной» зоне стоимость топлива ограничат, а в «зеленой» она будет оставаться на высоком уровне, чтобы облегчить поставки в страны «красной» зоны.

2 сентября министры финансов государств «Большой семерки» (G7) договорились ввести потолок цен на российскую нефть. Решение также предполагает «запрет для страхования и финансирования танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного потолка цен». Государства G7 также разработают механизмы для смягчения последствий, которые позволят уязвимым странам получить доступ к энергоресурсам, в том числе российским.

Брюссель, Зоя Осколкова

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