Ценовой потолок на газ из России приведет к прекращению поставок в Европу – МИД Венгрии

Предложенный Еврокомиссией потолок цен на российский газ противоречит интересам Европы и Венгрии. Об этом заявил в пятницу глава МИД Венгрии Петер Сийярто перед экстренной встречей министров энергетики ЕС. Этот шаг приведет к немедленному прекращению поставок российского голубого топлива в страны Европы, предупредил он.

«План, предусматривающий ограничение цен исключительно на российский газ, поступающий по трубопроводам, полностью противоречит интересам Европы и Венгрии», – заявил Сийярто, передает Reuters.

«Если бы ценовые ограничения были введены исключительно в отношении российского газа, это, очевидно, привело бы к немедленному прекращению поставок газа из России. Чтобы признать это, не нужна Нобелевская премия», – добавил он.

Министр пообещал сделать все возможное, чтобы «Брюссель понял, что поставки газа – это не идеологический или политический вопрос, а вопрос жесткой физической реальности».

В пятницу, 9 сентября, министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании обсудят способы сдерживания цен на энергоносители и вопросы безопасности энергоснабжения стран ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что ЕК намерена представить на экстренном саммите предложение об установлении предельной цены на российский газ.

Чехия, председательствующая сейчас в ЕС, заявила, что будет добиваться снятия из повестки встречи вопроса об ограничении цен на российский газ.

Инициатива об ограничении цен на российский газ до сих пор не получила поддержки в большинстве стран ЕС, и некоторые задаются вопросом, как это поможет обуздать цены, учитывая низкие объемы газа, которые России сейчас поставляет в Европу.

«Наше намерение в первую очередь состоит в том, чтобы снизить цены. Введение ценового потолка только на российский газ не приведет к снижению цен», – заявил министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стрэтен. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо, в свою очередь, счел ограничение цен только на газ из России политическим решением. Если вводить ограничение цен, то эта мера должна касаться всего импортного газа, считает он.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал инициативу ЕС о введении ценового потолка на газ из РФ «нерыночной глупостью», которая обернется дальнейшим подорожанием энергоносителей. «Очередной бред, чушь, который приведет к дальнейшему росту на мировых рынках, в том числе и в Европе. Ничего административным путем в сфере экономики и мировой торговли решить нельзя», – считает он.

Будапешт, Наталья Петрова

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