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Пятница, 9 сентября 2022, 16:46 мск

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Министры энергетики ЕС выступили против потолка цен на газ из России – Bloomberg

Инициатива Еврокомиссии ввести лимит цен на российский газ не получила широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС на экстренной встрече в Брюсселе в пятницу, 9 сентября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров.

Отмечается, что ценовой потолок на газ из России не поддержала Германия. Об аналогичной позиции заявили также власти Австрии, Италии, Венгрии, Греции, Чехии, Франции и ряда других стран. При этом они выступают против введения ограничения цен на весь импортируемый газ, а не только российский. По их мнению, данная мера, по сути, будет означать санкции против продавцов газа.

«Ограничение цен – это завуалированная энергетическая санкция», – заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем посте в соцсети во время встречи министров энергетики. «Мы ясно дали понять, что даже не будем говорить об энергетических санкциях», – подчеркнул он. Ранее сегодня министр заявил, что предложенный Еврокомиссией потолок цен на российский газ противоречит интересам Европы и Венгрии. По его мнению, этот шаг приведет к немедленному прекращению поставок российского голубого топлива в страны Европы.

Германия не поддерживает ограничение цен на российский газ, поскольку некоторые страны все еще зависят от этих поставок, заявил журналистам министр экономики Роберт Хабек. «У этих стран все еще есть зависимости, которые вынуждают их использовать этот газ», – сказал он.

Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявила, что Австрия также не поддерживает ценовой потолок.

Добавим, что сегодня против лимита цен на российский газ также выступила Бельгия.

Ранее сообщалось, что 9 сентября министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании обсудят способы сдерживания цен на энергоносители и вопросы безопасности энергоснабжения стран ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что ЕК представит на экстренном саммите предложение об установлении предельной цены на российский газ.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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