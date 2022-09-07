ЕК рассмотрит вопрос лимита цен на газ 9 сентября

Еврокомиссия и страны Евросоюза обсудят введение верхнего лимита для цен на природный и сжиженный газ в регионе 9 сентября. Чехия уже заявила, что подобная мера не спасет от энергетического кризиса.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала дату рассмотрения вопроса ограничения цен на российское топливо. На обсуждение также вынесен вопрос о сдерживании цен сжиженного природного газа на европейском рынке. Важное условие – не перестараться, чтобы поставщики все еще хотели продавать в ЕС свое топливо.

«Мы смотрим сейчас на то, чтобы мы оставались конкурентными для поставщиков СПГ, но, чтобы цены, которые мы платим, не были чрезвычайно высокими. Мы обсудим меры на совете по энергетике в пятницу», – цитирует фон дер Ляйен агентство «Прайм».

В пакет мер по сглаживанию энергетического кризиса также вошло сокращение использования электричества в пиковые часы.

Глава Минпромторга Чехии Юзеф Сикела признал, что его председательствующая в ЕС страна намерена снять с рассмотрения вопрос лимита цен на российский газ, поскольку «это политический инструмент, а не решение энергетического кризиса». Вместо этого Чехия предложит сделать упор на изменения налоговой политики для производителей и дистрибьюторов энергии, разделение цен на электроэнергию и газ, квоты на выбросы.

Ранее Чехия и Польша согласились, что пора принять меры к ценам на электроэнергию в Евросоюзе. Они пришли к идее установления потолка цен для электричества.

Германия также скептически отнеслась к определению верхней границы цен на российский газ в ЕС. Берлин более охотно обсудил бы менее «провокационные» меры по сдерживанию подорожания энергоносителей – налог на сверхприбыли от продажи топлива, пишет Politico.

Как сообщал «Новый День», ориентировочный размер «потолка» для цен на газ в Европе составит 50 евро за мегаватт-час, т.е. пятую часть от текущей спотовой цены. ЕК сама признала, что подобное ограничение стало бы авантюрой.

Президент РФ Владимир Путин предупредил о рисках нового скачка цен при попытке нерыночного контроля. «Очередной бред, который приведет к дальнейшему росту на мировых рынках, в том числе и в Европе. Ничего административным путем в сфере экономики и мировой торговли решить нельзя», – уверен президент.

Москва, Наталья Рязанова

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