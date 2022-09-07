Европе напророчили «полярную» зиму

Президент Сербии Александар Вучич предрек Европе холодную зиму в этом году, а следующая зима, по его прогнозу, будет «полярной».

«Эта зима для всех нас будет очень холодной, а следующая зима будет полярной для всей Европы», – сказал Вучич на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белграде.

Сербский президент отметил, что такие мысли навеяло выступление президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, которое он, по его признанию, «немного смотрел в прямом эфире».

По словам Вучича, «никто не хочет искать решения: все ожидают поражения противника, а не компромисса», передает ТАСС.

«Если вы действительно думаете, что сможете легко победить Россию военным путем, то нам остается только хорошо готовиться и к холодной, и к полярной зиме», – полагает сербский лидер.

Вучич также заявил, что ему непонятно, как ЕС собирается ограничить цену на российский газ. «Я знаю, что сейчас модно ругать ЕС. Я видел эти пять мер ЕС, пятую не совсем понял, как это они введут потолок цены на газ? А остальные четыре меры разумные, хорошие меры», – отметил он.

Кроме того, президент Сербии заявил, что если бы Белград не запасся российским газом и не участвовал в строительстве «Балканского потока», то сейчас в стране была бы катастрофа. «Мы были бы без газа и имели бы по 8-12 часов отключения электроэнергии, чего сейчас нет», – приводит слова Вучича РИА «Новости».

Ранее сербский лидер подтвердил, что Белград не будет вводить антироссийские санкции под давлением коллективного Запада.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на ВЭФ, что Россия не поддастся давлению стран Западе в энергосфере. Он предупредил, что в случае введения ограничения цен на российские энергоресурсы Москва не будет «ничего поставлять вне рамок контракта». «Ничего навязанного делать не будем», – заявил он.

«Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем! И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем!», – подчеркнул президент РФ.

Путин отметил, что те, кто России что-то пытаются навязывать, «не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю». При этом он вновь упомянул строчку из сказки «О лисе и волке» про волчий хвост. «Нам остается только одно: как в известной русской сказке приговаривать «мерзни, мерзни, волчий хвост», – сказал Путин.

Белград, Наталья Петрова

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