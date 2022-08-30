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Вторник, 30 августа 2022, 14:19 мск

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«Вообще не думаем об изменении курса»: президент Сербии подтвердил отказ от антироссийских санкций

Александр Вучич. Фото: официальный сайт президента Сербии

Белград не поддастся на давление коллективного Запада и не будет вводить антироссийские санкции. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, решение Совета национальной безопасности, которое было принято 190 дней назад, останется в силе.

«Это наша политика, мы вообще не думаем об изменении ее курса, и я считаю ее правильной, несмотря на все давление. Если бы я рассказал, через что мы прошли из-за отказа ввести санкции против России, некоторые бы подумали, что это сюжет бульварного чтива», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

Сербский лидер подчеркнул, что Белград продемонстрировал свою серьезность и наличие собственных убеждений, которые не обязательно должны быть в унисон с теми, кто думает, что может иметь влияние на политику Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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