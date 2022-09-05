В России запустят промышленную ипотеку

Правительство РФ вводит в действие новый инструмент поддержки отечественного бизнеса – промышленную ипотеку. Это позволит отечественной промышленности расширять производство и запускать новые проекты, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Данная мера поддержки организована по поручению президента России Владимира Путина.

«Российские организации смогут получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости. Такой инструмент позволит предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений, поддержать интерес к расширению производства, запуску перспективных проектов, созданию новых рабочих мест», – сказал глава кабмина на оперативном совещании с вице-премьерами.

Мишустин добавил, что постановление о запуске новой ипотеки подготовлено.

Вице-премьер – главы Минпромторга Денис Мантуров также отметил, что снижение издержек на покупку производственных площадей ускорит серийный запуск важных производств: около двух тысяч позиций по сырью, материалам и комплектующим.

«Кредиты на покупку площадок, обеспеченных инфраструктурой, будем выдавать на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Это базовый сценарий. При этом для инновационных технологических компаний ставка будет ещё ниже – 3%. Их реестр формирует Минэкономразвития». – пояснил Денис Мантуров.

Стенограмма совещания опубликован на сайте российского правительства.

Ранее в Москве ставку по льготным инвестиционным кредитам для промышленности снизили до 3% годовых. Максимальный размер кредита увеличен с одного до трех миллиардов рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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