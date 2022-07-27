Дешевые деньги: столичные промышленники смогут брать льготные кредиты под 3%

Ставка по льготным инвестиционным кредитам для промышленности снизится в столице до 3% годовых. Об этом сообщила сегодня пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Москва снизит ставку по льготным инвестиционным кредитам для промышленных предприятий с 9 до 3%. Такая ставка будет действовать и для новых заемщиков, и для тех, кому уже были одобрены выплаты. Кроме того, максимальный размер кредита увеличен с одного до 3 миллиардов рублей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин», – говорится в сообщении.

Программу льготного кредитования ввели в марте этого года как антикризисную меру с целью смягчить последствия резкого роста ставок по коммерческим кредитам. Оператором программы выступает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. На субсидирование процентных ставок по кредитам из городского бюджета было выделено 20 миллиардов рублей.

Промышленные предприятия могут получить поддержку при приобретении оборудования, регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности и реализации инвестиционных проектов, направленных на создание или реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории столицы.

Компания – получатель кредита должна быть зарегистрирована в Москве, работать не менее двух лет, не находиться в процессе банкротства и не иметь задолженности по уплате налогов. Также есть требования к численности сотрудников: не менее 50 работников – для высокотехнологичных производств и не менее 100 – для всех остальных.

Москва, Андрей Дорофеев

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