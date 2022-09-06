Франция будет менять свой газ на немецкое электричество

Франция готова поделиться с Германией запасами газа в обмен на электроэнергию, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он сделал заявление после телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Оба лидера договорились поддержать страны друг друга, если зима будет особо холодной или долгой.

«Мы собираемся доработать газовые соединения, чтобы иметь возможность поставлять газ в Германию, если она согласится производить больше электроэнергии в пиковых ситуациях», – приводит слова Макрона BFM-TV.

Он добавил, что власти уже позаботились о «диверсификации источников производства» и будет активнее использовать АЭС и возобновляемые источники энергии.

Французский лидер считает, что Европе пора прийти к единой практике закупки голубого топлива. В частности, установить потолок цен на российский газ.

«Мы выступаем за единую практику закупки газа, которая позволила бы покупать дешевле. Если бы Еврокомиссия приняла решение установить потолок цены на газ, покупаемый по газопроводам из России, Франция поддержала бы такую меру», – сказал президент.

В августе среднемесячная цена на электроэнергию в Европе стала самой высокой за всю историю наблюдений и превысила 500 евро за МВт.ч. Оптовая цена электроэнергии с поставкой на следующий год во Франции и Германии превышала 1000 евро за МВт.ч.

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал срочно ввести ограничения цен на российские энергоносители. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала ввести потолок цен на российский газ. Ранее страны «Большой семёрки» согласовали ввести ограничение цен на нефть из России.

Париж, Наталья Рязанова

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