Россия и Китай договорились построить водородный завод на Сахалине

Корпорация Росатом и China Energy Engineering Group (CEEC) договорились о сотрудничестве в запуске производства водорода. Завод планируется построить на Сахалине, а в 2025 году – поставлять топливо в Китай.

Меморандум о взаимопонимании подписан входящим в Росатом АО «Русатом Оверсиз» и «Китайской энергетической компанией» во время Восточного экономического форума. Президент российской компании Евгений Пакерманов отметил, что Россия и Китай давно и успешно сотрудничают в сферах атомной энергетики и высоких технологий.

«Планируем уже в следующем году начать строительство завода и ввести его в промышленную эксплуатацию в 2025 году. Для экспорта водорода в Китай рассматриваем сценарий судовой перевозки водорода в сжиженном виде в контейнерах-цистернах», – пояснил Пакерманов (цитата по ТАСС).

Стратегией низкоуглеродного развития РФ предусмотрен запуск не менее пяти производств водорода к 2025 году. Суммарно заводы должны выпускать менее 60 тыс. тонн водорода. До конца 2024-го планируется создать как минимум девять опытных установок для выделения водорода, в том числе из смеси газов.

Москва, Наталья Рязанова

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