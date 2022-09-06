МЭР ожидает рост ВВП на 17% в 2030 году

Экономика России в 2030 году на 17% превысит показатели 2021 года, считает министр экономического развития Максим Решетников. Этот сценарий основан на конкретных расчетах для каждой отрасли.

Министерство подготовило несколько сценариев развития российской экономики до 2030 года. Базовый основан на действующих программах развития.

«Рост 2030 год к 2021 году в базовом сценарии закладывается 17%. Он основан на реализации тех программ, решения по которым сейчас уже приняты или принимаются. Мы конкретно понимаем, что получим в туризме, добыче, обработке, какая часть роста пойдет за счет экспорта, какая – за счет инвестиций или реальных доходов населения», – сказал министр в кулуарах ВЭФ.

Он отметил, что российский бизнес проявил свою устойчивость в нынешних условиях за счет способности меняться.

Напомним, аналитики предсказали наибольший спад российской экономики в конце 2022 – начале 2023 годов. По итогам текущего года ВВП снизится на 7-7,5%, а в 2023 году снижение составит 0,5-2%.

Владивосток, Наталья Рязанова

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