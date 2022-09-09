Delivery Club перешел в собственность «Яндекса»

Компания «Яндекс» стала владельцем сервиса доставки еды Delivery Club. Специалисты компании еще готовят полное закрытие сделки.

ООО «Яндекс» официально владеет 99,95% ООО «Деливери Клаб», оставшаяся часть находится в собственности у дочернего общества «ГИС Технологии», следует из данных ЕГРЮЛ.

«Мы занимаемся подготовкой документов и технической части для полного закрытия всех частей этой сделки. На это понадобится некоторое время», – сообщил представитель «Яндекса» в беседе с «Интерфаксом».

В конец августа «Яндекс» и VK объявили о сделке, по итогам которой «Яндекс» получит Delivery Club, а VK достанутся «Яндекс. Новости» и «Дзен». Компании планируют закрыть сделку до конца года после одобрения регуляторов.

Москва, Наталья Рязанова

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