«Яндекс» и VK обменялись сервисами: «Дзен» на Delivery Club

«Яндекс» и VK объявили о сделке, по итогам которой «Яндекс» получит Delivery Club, а VK достанутся «Яндекс. Новости» и «Дзен». Компании планируют получить одобрения от регуляторов и закрыть сделку до конца года.

«Дзен» и «Новости» будут доступны на портале dzen.ru вместе с другими сервисами и поисковой строкой Яндекса. При этом, авторы «Дзена» смогут монетизировать контент, как прежде.

«В результате интеграции с VK для авторов Дзена откроются возможности реализовать себя в новых форматах и доступ к новой аудитории. Пользователи получат еще больше качественного развлекательного и образовательного контента», – говорится в пресс-релизе VK.

«Яндекс» сделает ya.ru основной точкой входа в Поиск, Почту и другие сервисы компании, включая личный кабинет. Вскоре пользователи смогут скачать новое приложение с Алисой для Android.

В компании заверили, что приложение и сайт Delivery Club продолжат работать. Но после завершения сделки сервис будет существовать на единой платформе с «Яндекс Едой». Курьеры смогут лучше зарабатывать, выполняя больше заказов в границах одного района. А пользователи смогут выбирать из большего числа ресторанов и быстрее получать свои заказы, пообещали в пресс-службе «Яндекса».

Сделку анонсировали в конце апреля, когда стороны договорились об основных условиях. «Яндекс» подчеркнул, что сконцентрируется на развитии «поиска, технологий и городских сервисов». Развивающийся в русле соцсетей «Дзен» не вписывался в новую политику.

Москва, Наталья Рязанова

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