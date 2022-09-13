Под видом параллельного импорта: ФТС назвала поддельные товары, которые чаще всего завозят в РФ

Замглавы Федеральной таможенной службы Владимир Ивин сообщил, что под видом параллельного импорта в Россию чаще всего завозят поддельные детские игрушки, электронику, одежду, обувь и парфюмерию. По его словам, с мая возбуждено 164 уголовных дела в связи с ввозом контрафактных товаров.

Как отметил Ивин, фиксируются попытки ввезти под видом параллельного импорта «поддельные, контрафактные и, самое плохое, некачественные товары, особенно таких групп, как детские игрушки». Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

По словам замглавы ФТС, «основные контрафактные товары, которые мы выявляем, помимо игрушек, это одежда, обувь, парфюмерия, электроника». Подделки завозят, в основном, из стран Азии, уточнил он.

Ивин также отметил, что чаще всего контрафакт поступают на рынки и в мелкие магазины. По его словам, крупный бизнес старается «такими вещами не заниматься».

На прошлой неделе вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что программа параллельного импорта будет работать в России как минимум до конца 2023 года.

Параллельный импорт легализовали в стране после ухода с российского рынка множества зарубежных компаний в связи с введением жестких антироссийских санкций в ответ на спецоперацию на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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