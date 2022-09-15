Samsung собирается вернуться в Россию до 2023 года

Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует вернуться на российский рынок до конца текущего года. Речь идет о возобновлении поставок техники в Россию и перезапуске официального онлайн-магазина. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к компании.

По сведениям источника, близкого к крупному ритейлеру, Samsung может возобновить продажи уже в октябре.

Как отметил представитель одного из интернет-магазинов, представляющих «серый рынок», в компании не заинтересованы во ввозе южнокорейской техники, так как вскоре могут возобновиться официальные поставки.

Еще один источник обратил внимание на обновление российского сайта южнокорейского бренда, на котором теперь представлены последние новинки. По его словам, этот факт мог стать поводом для разговоров о возвращении Samsung.

Об окончательном уходе из России южнокорейская компания никогда не заявляла, поэтому «возобновление продаж и поставок корейских устройств – просто вопрос времени», – прокомментировал ситуацию главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Меж тем в компании заявили, что не комментируют информацию о возобновлении работы в России.

Напомним, компания Samsung приостановила экспорт своих товаров в Россию в начале марта. Отказ от поставок техногигант объяснил геополитическими событиями. После этого продукция компании стала ввозиться в Россию через параллельный импорт.

Москва, Наталья Петрова

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