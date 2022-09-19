В России граждан и бизнес будут штрафовать за нарушение ответных санкций

В России разрабатывают закон, который позволит штрафовать за нарушение ответных санкций, введенных в отношении «недружественных» стран. Новая норма, в разработке которой задействованы налоговые органы, таможня и ЦБ, будет стимулировать предпринимателей и граждан соблюдать правила. Однако пока точно неясно, каким образом будет выглядеть контроль со стороны ведомств.

Минфин подготовил и опубликовал пакет соответствующих поправок к законам, согласно которым с июля 2023 года предусмотрены штрафы за нарушение вводящихся в России «ответных» санкций в отношении «недружественных» юрисдикций. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на опубликованный документ. При этом ФНС, ФТС и Банк России должны будут наладить обмен документов и информацией, тогда контроль над операциями резидентов будет замкнут.

Меры ответственности за несоблюдение контрсанкционных требований министерство оформило в виде отдельного законопроекта о правке КоАП. По ним в случае граждан и юрлиц речь идет о штрафе в размере от 20% до 40% суммы операции с нарушениями, для должностных лиц эта сумма не должна превышать 30 тысяч рублей. При отсутствии денежного выражения штраф для граждан составит 1-1,5 тысячи рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц – 2-3 тысячи рублей, для юрлиц – 20-30 тысяч рублей.

Собеседники издания среди чиновников и представителей крупных компаний считают, что ужесточение контроля может осложнить обход внешних санкций и ограничений. До сих пор бизнесу удавалось обходить санкции и удовлетворять потребности в импортном оборудовании. Ужесточение контроля за финансовым периметром может подобные лазейки закрыть.

Отмечается, что проект Минфина является его собственной инициативой, а сам документ еще не обсуждался в правительстве. Поэтому все возможные вопросы по целесообразности нововведений лишь предстоит изучить.

Москва, Зоя Осколкова

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