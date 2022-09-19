Прибалтика лишится 5% ВВП вместе с туристами из России

Литва, Латвия и Эстония понесут большие экономические потери в результате закрытия границ для россиян. К весне ущерб может составить до 3-5% от ВВП стран, пишет «Деловой Петербург».

Профессор СПбГЭУ Николай Межевич считает, что отчасти россияне держали на плаву туристическую отрасль Прибалтики.

«Грань «рентабельность» туристическим объектам стран удавалось пересечь при условии объединения финских, шведских и российских туристов. К весне, я предполагаю, потери для экономик стран составят 3-5% ВВП», – пояснил эксперт газете.

Туристическая отрасль в России от новой визовой политики соседних стран серьезно не пострадает, успокоил коммерческий директор «Вест Трэвел» Сергей Хохлов.

«Массовых поездок в Прибалтику в последнее время и так не было. Туда традиционно чаще ездили на детские каникулы или на Новый год, поэтому проблема закрытия границ не выглядит так остро», – сказал эксперт.

Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября запретили въезд россиянам с шенгенскими визами. Запрет распространен также на россиян с шенгенскими визами, полученными в третьих странах.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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