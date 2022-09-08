Россиянам запретили въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу

Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд россиянам с шенгенскими визами. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Ограничение вступит в силу с 19 сентября. При этом запрет касается и тех россиян, шенгенские визы которых были выданы третьими государствами.

Рейнсалу обратился к российским гражданам с призывом: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!».

Накануне стало известно, что Латвия, Литва и Эстония достигли «принципиального соглашения» об ограничении передвижения российских граждан через свои границы с Россией и Белоруссией. Как сообщалось, исключение сделают для граждан РФ, которые въезжают в эти страны по семейным обстоятельствам, гуманитарным причинам, а также для водителей грузовиков и дипломатов.

Таллин, Зоя Осколкова

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