Власти России придумали, как покрыть дефицит бюджета

Правительство России намерено обложить сырьевых экспортеров повышенными пошлинами и налогами, чтобы покрыть дефицит бюджета. За счет роста вывозных пошлин и ставок НДПИ кабмин рассчитывает собрать с поставщиков газа и нефти около 1,4 трлн рублей в 2023 году, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В кабмине предложили повысить экспортную пошлину на газ до 50%, ввести пошлину или ее аналог для экспорта сжиженного природного газа (СПГ), а также повысить цены на газ внутри России и затем изъять эти деньги у газовых компаний через рост НДПИ. Кроме того, идет обсуждение вопроса о повышении экспортной пошлины на нефть в 2023 году и продление скорректированного демпфера на бензин.

По оценке правительства, в 2023-2025 годах в виде дополнительных налогов у нефтегазовых компаний может быть изъято около 3 трлн рублей. Основная часть средств может быть получена от «Газпрома» и НОВАТЭКа.

Как отмечает издание, правительство рассмотрит меры о мобилизации дополнительных бюджетных доходов сегодня, 20 сентября.

В кабмине также рассматривается возможность повышения налогов на экспорт газа, нефти, угля и удобрений. Основные доходы могут быть получены за счет роста экспортной пошлины на трубопроводный газ. Так, при цене на газ свыше $300 за тысячу кубометров пошлина вырастет с текущих 30% до 50%.

Кроме того, прорабатывается вариант повышения ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ для всех производителей, что затронет внутренних потребителей газа.

Также власти, по сведениям источников, обсуждают изъятие доходов у экспортеров СПГ. В качестве основного варианта рассматривается введение экспортной пошлины для производителей СПГ, что позволит пополнять госказну на 200 млрд рублей ежегодно.

Внеплановые изъятия могут быть оправданы для газовых компаний, которые получили высокую выручку от роста экспортных цен, пишет газета. Однако перед газовым рынком в настоящее время стоит задача по переориентации поставок на рынок Азии на фоне фактической утраты европейского рынка. Для этого потребуются инвестиции в триллионы рублей.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить устойчивость и сбалансированность федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

Москва, Наталья Петрова

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