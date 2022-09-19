Путин велел обеспечить устойчивость и сбалансированность бюджета

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в понедельник, 19 сентября, заявил, что федеральный бюджет на ближайшую трехлетку должен быть устойчивым и сбалансированным. По его мнению, это позволит «уверенно» модернизировать экономику и социальную сферу, укреплять инфраструктуру регионов.

Глава государства при этом призвал учитывать все объективные факторы, которые прямо влияют на доходную часть бюджета России. По его словам, это и внутренняя макроэкономическая конъюнктура, и положение на глобальных финансовых и товарных рынках.

«Повторю, изменения и тенденции в этой сфере носят долгосрочный характер и здесь мы должны предложить системные механизмы, дать эффективные ответы на вызовы для всей сферы государственных финансов», – подчеркнул Путин, чьи слова приводятся на сайте Кремля.

Президент рассчитывает, что уже сегодня правительство выйдет «на конкретные итоговые решения» по бюджетному процессу с «учетом проведённой работы и утренних консультаций».

Напомним, неделю назад Путин на совещании по экономическим вопросам определил приоритеты работы правительства. В частности, он потребовал создать условия для дальнейшей структурной перестройки экономики, а также повысить макроэкономическую стабильность страны.

Москва, Наталья Петрова

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