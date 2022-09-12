В России грядет структурная перестройка экономики

Президент Владимир Путин обозначил приоритеты работы правительства на совещании по экономическим вопросам. В частности, глава государства потребовал создать условия для дальнейшей структурной перестройки экономики, а также повысить макроэкономическую стабильность страны.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин и его заместители, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, а также председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Путин отметил, что несмотря на внешние вызовы, Россия уверенно справляется с давлением и «финансово-технологической агрессией» со стороны других стран. «Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала – это уже очевидно для всех, и для них тоже», – подчеркнул президент.

По его словам, оперативная реализация защитных мер поддержки населения и бизнеса показала свою эффективность, не было допущено резкого спада экономики. «Удалось быстро стабилизировать и инфляцию. После пикового значения в 17,8% в апреле она опустилась сегодня до 14,1% – вот на 5 сентября. Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12%. И как вы сами говорите, мы с вами это обсуждаем постоянно, наши эксперты в администрации, в правительстве считают, что тренд на понижение инфляции будет продолжен», – сказал Путин. Замедлилось и сокращение ВВП в июле до 4,3%, месяцем ранее оно оценивалось в 4,9%.

Уровень безработицы также находится на исторических минимумах – 3,9% (в мае-июле). Однако глава государства напомнил о сотрудниках, находящихся в вынужденных отпусках или занятых неполный рабочий день. Речь идет о 234 тысячах россиян. «Это почти вдвое больше, чем в начале года, – указал глава государства. – Понятно, что в масштабах страны это все-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктов сложности возникают серьезные».

Президент назвал действия недружественных стран «непредсказуемыми и импульсивными. По его мнению, шаги, предпринимаемые по отношению к России, непрофессиональны, а потому необходимо «работать в своей логике, удерживать инициативу». Приоритетами должны быть нацеленность на развитие, на реализацию национальных проектов в интересах российских граждан.

«При этом нам необходимо сформировать все условия для структурной перестройки экономики, ну или так скажем, для дальнейшей структурной перестройки, в том числе реализации крупных технологичных проектов, роста экономической активности и развития инфраструктуры в российских регионах, создания новых рабочих мест. И конечно же, наш приоритет – это сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости», – сказал Путин. Также глава государства заявил о необходимости направить средства на создание «подушки безопасности» в условиях неизбежного процесса дедолларизации.

Москва, Зоя Осколкова

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