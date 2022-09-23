Volkswagen допустил перенос производства из ФРГ

Volkswagen AG рассматривает площадки для переноса производства из Германии и стран Восточной Европы в связи с энергетическим кризисом. Компания рассматривает эту меру в среднесрочной перспективе, если проблема нехватки газа останется.

«В качестве вариантов на среднесрочную перспективу мы рассматриваем большую локализацию операций, перенос производственных мощностей», – рассказал директор компании по закупкам Гэн У агентству Bloomberg.

В марте автоконцерн Volkswagen Group приостановил производство на российских заводах в Калуге и Нижнем Новгороде в связи с конфликтом на Украине. У компании есть заводы в Португалии, Испании и Бельгии, где также имеются терминалы для приема СПГ.

Производство в Европе заметно пострадало от энергетического кризиса. Крупнейшая в мире металлургическая и горнодобывающая компания ArcelorMitta закрыла два завода в Германии из-за роста цен на энергоносители. Производитель алюминия Aldel объявил о полной остановке мощностей в нидерландском Фармсюме из-за роста цен на электроэнергию.

Берлин, Наталья Рязанова

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