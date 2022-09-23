WSJ раскрыла выгоды экономики США от кризиса в Европе

Экономика США стала одним из главных выгодоприобретателей энергетического кризиса в Европе. Производства ряда важнейших товаров переехали на американскую территорию из-за подорожания и дефицита энергоносителей в ЕС, пишет The Wall Street Journal.

Европейские компании оказались под угрозой закрытия энергоемких производств, например, стали и удобрений. Некоторые все еще ищут новые площадки для своих заводов, а часть выбрали Штаты, где им предоставили целый ряд стимулов для развития производства и зеленой энергетики.

Аналитики отметили, что в Европе много высококвалифицированных работников, что хорошо для передового промышленного производства. Но пандемия принесла проблемы в цепочках поставок, которые усугубились из-за конфликта на Украине и антироссийских санкций. Это же привело к росту цен на энергоносители.

США и Канада являются производителями сжиженного природного газа, что хорошо для внутренней промышленности. В то же время обе страны предупредили Европу, что не смогут быстро нарастить объемы импорта топлива для замены российских энергоносителей.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что Штатам выгоден кризис в Европе: слабеет зона евро, конкурирующая с долларовой. Европе навязываются более дорогие американские ресурсы.

Президент РФ Владимир Путин также подчеркнул, что американские компании готовы занять место европейских на мировом рынке. А европейские промышленники вынуждены останавливать производство, поскольку власти ЕС фактически лишают их доступного сырья, энергоресурсов и рынков сбыта, вводя антироссийские санкции.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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