США будут отправлять Европе 1 млн баррелей нефти ежедневно

Европа сможет частично заменить российскую нефть американской, заявил директор компании-нефтетрейдера Vitol Рассел Харди. Штаты будут каждый день отправлять европейским странам по миллиону баррелей топлива, передает Reuters с полей 38-й Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции.

Сырье из России придется возить все дальше и продавать со скидкой, уверен Рассел Харди. С азиатских рынков российское топливо будет отправляться на Запад, чтобы покрыть возникший дефицит. При этом, ежедневные поставки на европейские рынки из США превысят миллион баррелей.

Ранее The Wall Street Journal подсчитала, что американский стратегический запас нефти упал до рекордной отметки в 427 млн баррелей. Сырье из запасов с марта отправляется на рынок для снижения внутренних цен на топливо. Эксперты не смогли сказать, сколько времени потребуется на восстановление запасов с учетом предстоящего скачка спроса после вступления в силу частичного эмбарго на российскую нефть в Европе.

Напомним, Евросоюз планирует как можно скорее согласовать потолок цен на российскую нефть. Дипломатам ЕС предстоит уговорить все страны на введение подобной меры и согласовать конкретную цену. Потребности в энергоресурсах у стран Европы заметно разнятся, и эксперты сомневаются, что решение получится принять быстро.

Москва, Наталья Рязанова

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