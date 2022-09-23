СМИ: ЕС намерен быстро согласовать потолок цен на нефть из РФ

Евросоюз планирует как можно скорее согласовать верхнюю планку цен на российскую нефть на фоне объявления частичной мобилизации в России. Результат переговоров остается неясным, поскольку странам сложно прийти к общему мнению, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Брюссель принял решение о частичной мобилизации за стремление Москвы к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. В ответ ЕС намерен согласовать новый пакет санкций и включить в него потолок цен на российскую нефть.

«Несмотря на новые усилия Еврокомиссии и некоторых стран-членов положительный результат не гарантирован. Санкционные решения особенно сложны в ситуации, когда у каждого члена ЕС разные потребности в энергии», – рассказали источники.

Представители стран ЕС встретятся с членами Еврокомиссии на выходных. Предметом обсуждения станут новые антироссийские санкции и уровень возможного потолка цен на нефть.

По словам собеседника, получившие льготы на трубопроводную нефть страны Европы хотят убедиться, что им не придется платить больше. А импортирующие топливо по морю могут попытаться привязать предел цен к возможному эмбарго на морские поставки. Источник допустил, что Греция, Кипр и Мальта могут выступить в защиту своих отраслей от подобных мер.

Президент РФ Владимир Путин назвал возможное введение потолка цен на энергоносители «нерыночной глупостью», которая приведет к новому скачку цен на топливо.

Запад анонсировал введение верхней границы цен на российскую нефть, чтобы снизить доходы РФ от продажи топлива и финансировать военную спецоперацию на Украине. Минфин США заранее пригрозил санкциями компаниям, покупающим топливо у России за цену выше «потолка».

Брюссель, Наталья Рязанова

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