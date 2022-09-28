ЕС выдвинет новые санкции против России и предложит смягчить старые – СМИ

Еврокомиссия в среду, 28 сентября, выдвинет предложения по новым санкциям в отношении России, включая ценовой потолок на нефть. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По ее данным, проект нового санкционного пакета, как ожидается, будет представлен на брифинге в 15:30 мск. И уже сегодня послы стран ЕС обсудят новые ограничительные меры. Ранее сообщалось, что ЕС рассчитывает как можно скорее согласовать ценовой максимум на российскую нефть на фоне объявления частичной мобилизации в России.

При этом, по сведениям собеседников издания, в ЕС рассматривают смягчение ряда антироссийских санкций, в частности снятие запрета на перевозку российских удобрений, цемента и другой продукции.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя сообщения о планах стран Запада ввести ограничении цены на российские нефть и газ, заявил, что Россия не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Глава государства назвал тупыми и опасными попытки ввести ценовые ограничения на российские энергоресурсы.

Москва, Наталья Петрова

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