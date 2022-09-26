СМИ: ЕК представит проект нового пакета санкций до конца недели

Еврокомиссия подготовит официальный проект седьмого пакета санкций против России до конца недели, передает Euractiv со ссылкой на дипломатов Евросоюза. По их словам, новые ограничения вряд ли коснутся ядерной энергетики и потолка цен на нефть.

Еврокомиссия на выходных провела консультации с представителями стран ЕС по новому пакету антироссийских санкций. Среди обсуждаемых мер были ограничения для технологического и IT-сектора российской экономики, экспорта предметов роскоши и новые отключения банков от системы SWIFT, рассказали источники.

Предполагалось, что в седьмом пакете будут санкции в отношении атомной энергетики и верхний лимит цен на российскую нефть. Но страны ЕС так и не пришли к общему мнению о введении потолка цен на топливо. Южная Европа против подобной меры, хотя США настаивают на ее введении до 5 октября.

Атомная энергетика стала ключевым сектором энергетики Франции и Болгарии. В Венгрии активно идет строительство новых блоков АЭС «Пакш», которым ведает «Росатом». Поэтому дипломаты сомневаются, что новые санкции как-то коснутся атомной энергетики, в том числе доходов от обслуживания или строительства АЭС.

По данным портала, ограничений для поставок газа тоже не будет. ЕС предпочтет договариваться с поставщиками, а не ограничивать цены.

Как сообщал «Новый День», ЕС ускорил обсуждение потолка цен на российскую нефть после объявления частичной мобилизации в России. Санкционное давление на РФ усилилось после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса.

Брюссель, Наталья Рязанова

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