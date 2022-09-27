Минфин рассчитал новые минимальные цены на водку и коньяк

Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на крепкие алкогольные напитки. Водка, коньяк и бренди подорожают с 1 января 2023 года, если инициативу утвердят.

Законопроект опубликован на сайте проектов нормативных актов.

Планируется, что минимальная цена в рознице полулитра водки вырастет с 261 до 281 рубля, бренди – с 348 до 375 рублей, коньяка – с 480 до 517 рублей.

Нынешние минимальные розничные цены установлены в январе 2022 года. Тогда Минфин поднял минимальную розничную цену на водку с 243 до 261 рубля.

Москва, Наталья Рязанова

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