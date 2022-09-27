Путин: рекордный урожай зерновых и масличных покроет потребности внутри страны

Ожидаемый в России урожай зерновых в 150 млн тонн покроет все внутренние потребности и позволит увеличить импорт, заявил президент РФ Владимир Путин. Рекордный сбор масличных культур поможет поддержать продовольственную безопасность страны.

Уже обмолочено 138,7 млн тонн зерна, а общий сбор может составить 150 млн тонн, что станет рекордом за всю историю России. Из них пшеницы – порядка 100 млн тонн. Рекордными могут быть результаты по масличным культурам: подсолнечнику, рапсу, сое, льну.

«Это очень хорошо для промышленности, для сельского хозяйства, для продовольственной безопасности. Мы полностью, гарантированно закроем собственные потребности и получим дополнительный ресурс для наращивания экспорта», – сказал президент на совещании о ходе сезонных полевых работ.

Путин отметил, что поставки за границу российского продовольствия по-прежнему затруднены из-за западных санкций. А из 203 кораблей с украинским зерном только четыре отправились в беднейшие страны по программе ООН.

«Неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше. Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис. В этих условия мы должны обеспечить свою продовольственную безопасность, снижать зависимость от импортных поставок, в том числе оборудования, техники, семян», – добавил глава государства.

Владимир Путин напомнил, что обновленная Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года предусматривает развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности как современных, динамичных отраслей. Каждый год рост по этим отраслям должен превышать общеэкономический.

«И конечно, главное – это обеспечить постоянный, ощутимый рост качества жизни на селе для миллионов наших граждан. Дополнительные доходы, которые обеспечивает развитие сельского хозяйства, в первую очередь должны идти на поддержку наших людей, которые трудятся на селе», – добавил президент.

Высокий урожай зерновых прогнозировался еще в июле, но тогда речь шла о 138,5 млн тонн, из которых Россия смогла бы отправить на мировые рынки 56,1 млн тонн зерна.

Москва, Наталья Рязанова

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