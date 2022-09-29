Роснедра: запасов газа в России хватит на 60 лет

Запасов нефти в России на 1 января 2022 года было на 39 лет, газа – на 62 года. Но рентабельных нефтяных запасов – на 33 года, столько можно добыть с использованием сегодняшних технологий, сообщил руководитель Роснедр Евгений Петров.

«Рентабельно извлекаемых запасов нефти – на 33 года. Это то, что прямо сейчас можно продать при уровнях цен конца 2021 года. Обеспеченность технологически извлекаемыми запасами природного газа – 62 года», – рассказал чиновник в интервью «Российской газете».

Ведомство заново оценивает запасы углеводородов, поскольку переход к «зеленой энергетике» отложен.

«Мы жили в ожидании четвертого энергоперехода, перехода от нефти и газа к альтернативным источникам энергии и водороду. А сегодня наблюдаем шаг назад, мы видим возвращение к углю даже развитых «зеленых» экономик и ценовой «взрыв» на газ», – добавил глава Роснедр.

Оценка рентабельности залежей нефти и газа появилась в текущем году. Вскоре подобную оценку проведут по твердым ископаемым. Недра страны богаты полезными ископаемыми, которых хватит на сотни, а то и тысячу лет. Но многие из них Россия покупает за границей.

«Мы импортируем хром, марганец, титан, литий, уран, плавиковый шпат и некоторые другие. Сырьевая база по ним в России существует, но добыча либо не ведется совсем, либо ведется в очень ограниченном количестве, в силу низких экономических характеристик имеющихся месторождений», – пояснил Евгений Петров.

Аналитики заявили, что Россия выигрывает на рынках энергоресурсов. В стране наращивают добычу углеводородов, поскольку спрос на азиатских рынках растет.

Москва, Наталья Рязанова

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