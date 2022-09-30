Инфляция в Польше и Эстонии установила новые рекорды

Инфляция в Польше в сентябре повысилась до рекордного уровня – 17,2%. Державшая первенство по росту цен в Европе Эстония также обновила показатель – 24,1%, передает ТАСС.

«В сентябре 2022 года цены на товары и потребительские услуги выросли на 17,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Таких высоких показателей в стране не регистрировалось с середины 1990-х», – говорится в отчете Главного статистического управления Польши.

По сравнению с августом польские цены на товары и услуги выросли на 1,6%. В Эстонии рост месяц к месяцу составил 0,4%. А общие темпы инфляции в сентябре достигли 24,1%.

По данным «Евростата», в августе Эстония стала лидером по росту инфляции среди стран еврозоны. В тройку лидеров вошли Литва – 21,1% и Латвия – 20,8%. Эстонские власти объяснили резкий скачок цен плохим соседством: стране приходится платить за конфликт на Украине.

Годовая инфляция в России в сентябре замедлилась с 13,92% до 13,71%.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Запад ужесточил санкционное давление на Россию, но последствием стал рост цен в европейских странах.

Москва, Наталья Рязанова

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