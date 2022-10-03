Каждый пятый россиянин заявил о снижении накоплений на фоне санкций

Каждый пятый житель России ощутил сокращение накоплений на фоне западных санкций. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках совместного проекта с РБК.

Лишь 5% россиян считают, что объем их сбережений вырос с начала спецоперации на Украине и ввода новых более жестких санкций. 39% респондентов не увидели существенных перемен в благосостоянии, а примерно треть опрошенных (34%) признались, что не имели накоплений ни до начала кризиса, ни сейчас.

По данным социологов, самой чувствительной возрастной группой к внешним событиям оказались граждане 25-34 лет – среди них 34% сообщили об уменьшении сбережений. Среди россиян в возрасте 35-44 лет таких 27%. В обеих группах доля респондентов без сбережений одинакова – 28%.

Что касается старшего поколения, среди граждан в возрасте от 60 лет только 12% зафиксировали уменьшение накоплений, при этом 44% опрошенных из этой возрастной категории изначально их не имели.

Отвечая на вопрос, имеют ли они какие-либо накопления сейчас, 43% респондентов признались, что нет. «Это процент от тех опрошенных, у кого накопления изначально были, то есть значительная доля граждан, столкнувшихся с сокращением сбережений после начала кризиса, к моменту опроса остались без них», – заключили социологи.

Москва, Зоя Осколкова

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