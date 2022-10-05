«Газпром» возобновил прокачку газа в Италию через Австрию

Россия возобновила поставки газа в Италию по транзитному маршруту через Австрию. Сторонам удалось договориться об исключении из нового австрийского законодательства.

«Транспортировка российского газа через территорию Австрии возобновляется. «Газпрому» совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября», – сообщили в российской компании.

Итальянская нефтегазовая группа Eni подтвердила, что поставки российского газа возобновлены. «Сегодня возобновились поставки газа «Газпромом» через Австрию», – говорится на сайте компании.

Напомним, прокачка газа транзитом через Австрию остановилась 1 октября из-за новой регуляторной политики, принятой австрийскими властями.

Москва, Наталья Рязанова

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